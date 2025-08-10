中野信子が、脳科学で悩みに回答「なぜもっと早く始めなかったのかと後悔ばかり」

脳科学者、中野信子さんが、初めて人生相談に取り組んだ話題の新刊が『悩脳と生きる 脳科学で答える人生相談』（文藝春秋）だ。

一般の人からの相談に加え、20人の著名人からの相談も多数載っているのがこの本の魅力だ。そして、世間の評価やイメージに左右されることなく、「脳科学」という明解なフィルターを通しての回答なのが小気味いい。

例えば、内田也哉子さんは「カーッとなる自分を抑えたい」。

高見沢俊彦さんは「モノを増やし続けてしまう自分が心配」。

要潤さんは「自分が繊細さんだとわかって気が楽になるどころか、繊細ぶりに拍車がかかっています」と相談。

中野さんがそれぞれ、鮮やかに答えている。

「人間は欲求に忠実な生物であり、さして合理的にも論理的にもできていない」と中野さんは言う。

＊＊＊＊

欲求に忠実であることを合理的と定義して呼ぶ人もいる。しかしその帰結は、ほとんどの場合、望んだものにはならないだろう。人間の欲求はシンプルではないからだ。果たしてあなたに内在する複数の欲求は整理されて一つの方向を向いているだろうか? それらはほぼ常にといっていいほど、矛盾しているのが現実である。

あれもこれも食べたいけれども瘦せたい?

だらだらと過ごしたいし勉強はしたくないけれど試験には合格したい?

不倫相手の恋人とよろしくやりたいけれど妻/夫には愛されたいし家庭は壊したくない?

たとえば、巷間（こうかん）ダイエットに関する情報はあふれており、費用をかけて減量を促すサービスも少なくない。けれども、ほとんどの人はほぼ確実に、食べる、という目先の欲を、脳に「優先させられてしまう」。実際、ダイエット経験者のリバウンド率は7割から8割に上るという。

勉強する前に神頼みに行く人がどれほど多いことか。そんな時間があったら一問でも過去の出題例を分析して解法を記憶する方がよほど合格に近づく。が、いまやその合理的なやり方をするAIに、神頼みの人間が負ける時代になった。

不倫に至っては、周期的にといっていいほど世間がざわめき立つ事件がニュースで流れるのに、情やなにかに引っ張られて、いわゆる「正しい」選択をとれなくなってしまう。

＊＊＊＊＊

「人間としての生を続けるのにも欲求は必要で、欲求は次から次へと生まれ、人間が存在し続ける限り欲求はなくなることはない」そう。そして、「欲求同士の葛藤を制しようとするとき、人はほとんど合理的な選択をしない」。

その前提で、悩みと向き合うにはどうすればいいのか。

本書からの抜粋で、3回に分けて、相談と回答をお伝えする。

第1回 脳科学者、中野信子が「幸せが怖い」と悩む人に伝えることでは、「幸せを素直に受け入れられない」という相談について紹介した。

第2回の今回は、「なぜもっとなぜもっと早く始めなかったのかと後悔ばかり」という悩みについて。

Q：なぜもっと早く始めなかったのかと後悔ばかり

私は何か目標を持ったとき、「もっと早くスタートしていたら今頃は違っただろうな」「今からスタートしたら、達成するには何年かかるだろう」と、早めにスタートしなかった事への後悔と、同じ年齢で既に目標とすべき姿になっている人へのうらやみ、成功するとも限らない未来などを考え、結局、本腰が入らないまま時が経ってしまいます。その間にも私よりも後にスタートした人たちに追い抜かれ、さらにやる気がなくなってしまうのです。

「人生いつからでもスタートできる」と思い込ませようとしましたが、やはり私の思考の癖は消えません。このような思考にどのように向き合えばよいか、アドバイスをいただけないでしょうか。（37歳・女性医師）

A：中野信子

お気持ちはよくわかります。あなたのご相談を読んで、何だか懐かしい気がしました。私の親しい友人にもあなたと同じ思考の癖を持つ人がいます。その人も目標のためにものすごく勉強して、それを達成するのですが、そこで満足するということがなく、また次の勉強を始めるのです。

今、どれほど目標を達成できているか。あなたはそれを正確に見る必要があります。医師になるという目標はすでに成し遂げていらっしゃいますね。自分の弱点を見つけて、それを克服するために先手を打って努力されてきたのではありませんか。あなたはすごく克己心のある方なのだと思います。

あなたのこれまでの生き方を端的に表現してみると、いわば「ゴールポストを後ろに後ろにとずらしていく戦略」です。すでに達成していることは、これは真のゴールではない、とどこかで処理してしまって、新しいゴールをつくってしまう。そうやって無意識にゴールポストを動かしてしまうほど、あなたは自分に鞭（むち）打って前に進むことが自分を成功に導いてきた、と信じているのではないでしょうか。

自分はもっとできたはずだから、もっと頑張らなければいけない......そうしたモチベーションの上げ方で、多くのことを成し遂げてこられたのだろうと思います。私には、そのやり方をやめたほうがいいですよとはとても言えません。

多くの人があなたのことを尊敬のまなざしで見ているはずです。人の称賛するようなことをやり遂げてなお、おごらずに努力し続ける、克己の人。今もずっと、自分はもっと努力できたはずだと自らを省みて、たゆみなく前に進もうとする、闘志の人。

あなたのような人を私はうらやましく思います。私はどちらかといえば今がよければそれでいい、明日できることは今日やりたくないと思うタイプでして、今がよくてももっとできたはずだ、さらに頑張ろうというあなたのような人を見ると、もう手放しで称賛したくなるのです。あなたのような方がいるから、日本はまだなんとかなっているのではないかと思うほどです。

人間の認知は意外なほどいい加減

自分より後からスタートした人に追い抜かれているように感じているとのことですが、私たちは一直線に上から下へと並んでいるわけでもなく、バラバラに3次元に分散して暮らしているというのが実際のモデルに近いのではないでしょうか。誰かが先行しているように見えても、実は数直線の矢印の方向は逆向きだった、ということはしばしばありますし、誰が上とか下とか、幸福度がどうなのかという基準さえ、万国共通のものですらないのです。

人間の認知なんて意外なほどいい加減なものです。3人ほどが「あの人がすごいね」と言っている場面に出会えば、「みんながそう言っている」とほとんどの人は言い始めるでしょう。あなたも医療統計に親しんでいると思いますが、n=3、つまりサンプル数が3なんて、ほとんど統計的に無意味ですね。現実に誰が先行しているのか、統計的に検証なんて、誰ができるでしょう?まあやってもほぼ無駄ですし、あまり考える意味もないと個人的には思います。

「あの人が先行している」とか「ああ、私、あの人に追い抜かれている」というのは、あなたのモチベーションを上げるには役に立つ認知ですが、現実に起こっているとはとても言いにくいことだろうと思います。

あなたは誰かに追い抜かれているどころか、むしろあなたのように目標を達成してなお、もっと前に進みたいと考え続けていらっしゃる姿を、本当にすごいな、立派だなと敬意を持って仰ぎ見る人が中野も含めてたくさんいるということをぜひ、折に触れて思い出してほしいなと思います。

「追い抜かれた」というのは実際には起こったことではなく、モチベーションを高めるための認知。その発想で多くのことを成し遂げる姿に敬意を表します。

