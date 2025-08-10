◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト（10日、京セラドーム）

ヤクルト・北村恵吾選手が6回、代打起用されるとソロホームランを放ちました。

この日の阪神の先発は才木浩人投手。初回を無失点で抑えると、2回からは2イニング連続で三者凡退など好投を継続します。ヤクルトは佐藤輝明選手のソロHRなどでリードを広げられる中、なかなか得点の好機がつかめませんでした。すると5回には先発・奥川恭伸投手が無死満塁を招き降板。ここを2番手・木澤尚文投手が無失点と好リリーフを見せるも、3点ビハインドとされていました。

6回の先頭でピッチャーに打席が周り、代打起用されたのは北村選手。才木投手の投じた初球のスライダーを振り抜くと、打球はそのままレフトスタンド方向に飛びます。そのまま打球はスタンドの上に立つ看板に当たり、グラウンドに落球。ソロホームランとなりました。

この日の試合が行われている球場は、オリックスが本拠地として使用している京セラドーム。6回表が始まってすぐに生まれた一発、さらに跳ね返ってグラウンドに落ちるというボールの軌道に球場も騒然とします。北村選手もすぐホームランだと認識できなかったようで、一瞬戸惑ったような表情を見せながらダイヤモンドを一周。ベンチで戦況を見つめていた高津臣吾監督も驚きの表情を見せました。

北村選手は今季初昇格となった3日、阪神の4番手・岩貞祐太投手の前に代打で打席に向かい3ランHR。直近4試合のうち3試合で代打起用され、代打での打席成績は3打数2本塁打1三振としています。この躍動にSNSでも「代打でホームランしか打てない男」「ホームランしか打てないの？」「代打北村恵吾とかいうホームラン確定演出」といった声があがっています。