「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１６・５」（１０日、都内某所）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、大会側に無断でＲＩＺＩＮに出場し、出禁となっていた、としぞうが復帰戦で朝倉が所属するＪＴＴの竹見浩史郎に２６秒ＫＯ負けに終わった。

会見に続いて「皆様大変申し訳ありませんでした」と記されたパンツを履いて挑んだとしぞう。序盤からローキックで攻めていったが、一気に距離を詰めてきた竹見のコンビネーションが炸裂。強烈な右を浴びて、ダウンすると、完全に効いた様子でレフェリーが試合を止めた。

朝倉も「レベルが違いましたね」と舌を巻いた。「まだまだＲＩＺＩＮは早い。ＢＤで一からやり直しましょう」と、断じた。

ミニオーディションで丸坊主姿で謝罪し、制裁マッチに臨むことになったとしぞう。前日会見では反省を口にしつつも、出禁処分を下した溝口勇児ＣＯＯに対して「ただ、１つだけ言いたいことがあって、溝口さんがカメラ外とかでもとしぞうは功労者の１人だと。ＢＤを最初から盛り上げてくれたと言ってくれて、仲間だと言ってくれていた。ただ、そんな自分を『お前もう出禁だ』みたいな。目の前に現れるなみたいなことを言われた。すぐ信念曲げるやんって思った。信念曲げないっていったので、俺をすぐに出禁にして、信念曲げたので、それはちょっと言いたかった。信念を曲げないっていったのにすぐ曲げたのは気にくわない」と、恨み節を口にし、溝口氏が自身のＸで「お前頭イカれてんの。おれ冗談通じないけど大丈夫」「ＢＤを経営して３年半。おれは、おまえみたいな救いようのないバカのことも想い、時間を使い、カラダを張ってきたのかと思うと、悲しくなるよ」と怒りを綴っていた。