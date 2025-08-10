第１０７回全国高校野球選手権大会に出場している広陵高（広島）は１０日、部内で生じた暴力行為事案などを巡ってＳＮＳで誹謗（ひぼう）中傷が拡散されている事態を受け、出場を辞退すると発表した。

春夏の甲子園大会出場校が、開幕後に不適切事案で出場を辞退するのは初めて。

同高の堀正和校長は兵庫県西宮市内で記者会見し、ＳＮＳ上で部員の顔写真が拡散され、寮の爆破予告が投稿されているほか、生徒が登下校中に中傷を受けているとして、「生徒、教職員、地域の方々の人命を守ることを最優先する」と説明した。また、「速やかに指導体制の抜本的な見直しを図る」として、当面は中井哲之監督を指導から外すことを明らかにした。

同高では今年１月に部内で暴力行為があり、３月に日本高校野球連盟から厳重注意を受けた。今大会の開幕前に、この件がＳＮＳで拡散されたが、処分済みの事案であるため出場を決めた。

広陵高は７日、１回戦で旭川志峯高（北北海道）に勝利。一方、この頃から別の不適切事案があるとの情報がＳＮＳで拡散されるようになり、広陵高は同日、その事案について６月から第三者委員会を設置して調査していることを明らかにした。その後もＳＮＳでの中傷はやまず、「大会運営に支障を来し、高校野球の信頼を失ってしまう」（堀校長）と判断し、９日の理事会で辞退を決めた。

同高は前身の広陵中時代を含めて春の選抜大会で３度の優勝を誇る強豪。１回戦の勝利は取り消されないが、大会第９日に予定されている津田学園高（三重）との２回戦は不戦敗となる。