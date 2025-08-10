【GG戦争、孫マウントが止まらない】助ける！身を挺して守ってくれたのは…＜第8話＞#4コマ母道場
同居するために二世帯住宅を建てて引っ越しをしてきた一家。家族はおじいちゃん、おばあちゃん、パパ、ママ、年長のお子さんの5人家族です。なんと、偶然にもお隣も同じ家族構成で二世帯住宅。共通点が多い2家族の中で、特におじいちゃん同士が意気投合したようです。
第8話 隣家の孫を助ける
【編集部コメント】
事故が起こる前に、斎藤家のおじいちゃんがソラトくんをかばって助けました。いくら喧嘩中の山田さんの孫とはいえ、目の前にひかれそうな小さい子がいればもちろん助けます。しかしその拍子に足をケガしてしまったようです。ひどいケガではないといいのですが……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
