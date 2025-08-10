【大雨警報】長崎県・佐世保市（宇久地域を除く）に発表 10日20:10時点
気象台は、午後8時10分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を佐世保市（宇久地域を除く）に発表しました。また洪水警報を佐世保市（宇久地域を除く）に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を佐々町に発表しました。
北部、壱岐・対馬では、11日明け方まで土砂災害に警戒してください。北部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■佐世保市（宇久地域を除く）
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■平戸市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
■壱岐市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■佐々町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm