気象台は、午後8時10分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を佐世保市（宇久地域を除く）に発表しました。また洪水警報を佐世保市（宇久地域を除く）に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を佐々町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・佐世保市（宇久地域を除く）に発表 10日20:10時点

北部、壱岐・対馬では、11日明け方まで土砂災害に警戒してください。北部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■佐世保市（宇久地域を除く）

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日明け方にかけて警戒

・浸水

10日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



□洪水警報【発表】

10日夜遅くにかけて警戒



■平戸市

□大雨警報

・土砂災害

10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 10日夜遅く



■壱岐市

□大雨警報

・土砂災害

11日明け方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm



■佐々町

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

10日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



