「ソロになって挑戦したかったことのひとつがグラビアでした。今までは、写真を撮られることはあまり好きじゃなかったけど、たくさんの人に知ってもらえるコンテンツのひとつですよね。また新しい自分を発見できるから、好きになりました」

アイドルグループ「つばきファクトリー」の2代目リーダーで、2024年6月に卒業した新沼希空が、ソロ活動をスタート。11年間のアイドル時代とは違う、大人な一面を見せてくれた。

「久々に初々しさを感じたお仕事でした。自分でもちょっと緊張してるなぁって。私の肌って、ちょっとピンクがかった感じで、そこは私の武器かな」

今年5月には、鼻の整形を告白し、世間を驚かせた。

「鼻が気になっていたので、思い切ってノリで韓国に行っちゃったんです。いろいろ考えるとやらないだろうと思ったので、無理やり日程を決めて。でも、やってすごくよかった。だから、隠すよりも公表しちゃえって」

競走馬を見るのが大好きだという意外な一面も。

「競走馬の脚を見るのが好きなんです。競馬はやったことはありませんが、種牡馬を見に北海道の牧場に行ったりもします。いつか馬主になるのが夢です。競走馬に自分で名前を付けたい。私がよく使う言葉の『バイキソラーン』って名前の馬が活躍してくれたらうれしい。そのために働いているんですよ」

にいぬまきそら

25歳 1999年10月20日生まれ 愛知県出身 ?T161 2013年9月にハロプロ研修生に加入。2017年2月つばきファクトリーとしてメジャーデビュー。2023年11月つばきファクトリー2代目リーダーに就任。2024年6月つばきファクトリー、ハロー！プロジェクトを卒業。趣味は神社巡りと競走馬を見ること。特に、京都の貴船神社がお気に入りだという。8月より、沖縄発の音楽プロジェクト「全速力MUSIC」の公式アンバサダーに就任、各イベントでMCを務める。詳細は、本人SNSにて発表。そのほか最新情報は、公式X（@Kisora_Niinuma_）、Instagram（@kisora_niinuma.official）にて

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未公開カットを公開中！

写真・市川秀明

スタイリスト・鮎川恵子

ヘアメイク・ムロゾノケイト（GiGGLE）