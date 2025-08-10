「ありがたいことに、グループ卒業の翌週には仕事が入っているので（笑）、少し休んで……ということはしません。タレント、インフルエンサーとして活動していくので、これからも変わらずに応援していただけたらと思います」

創設から14年間在籍したアイドルグループ「LinQ」を8月9日に卒業し、新たな道に進む郄木悠未。これまで同様、福岡県を拠点に活動していく彼女の1st写真集『タカラモノ』が発売中だ。同作が好評につき、兵庫県と東京都で追加イベントの開催が決定。本編未掲載カット25ページを収めたデジタル版も発売される。まだまだ、目が離せない！

たかきゆうみ

28歳 1997年5月7日生まれ 福岡県出身 T147 2011年、福岡県を拠点に活動するアイドルグループ「LinQ」に創設メンバーとして加入。以降、同グループの中心メンバーとして活躍。6月14日から全国4都市5会場で郄木悠未卒業ツアー「YOU〜END〜ME」を開催し、8月9日（土）の福岡・ベスト電器天神eホールでの公演をもって卒業、その後もタレントとして活動することを発表している。そのほか最新情報は、公式X（@yuumi_takaki）、公式Instagram（@yuumi_takaki05）にて

※1st写真集『タカラモノ』が光文社より発売中!

※新たな発売記念イベントが8月23日（土）13時〜兵庫・大垣書店 神戸ハーバーランドumie店で、24日（日）11時〜東京・大垣書店 麻布台ヒルズ店で開催。

詳細は特設サイト（https://www.books-ogaki.co.jp/post/61968）にて

※本編未掲載カット25ページを収録した写真集『タカラモノ』のデジタル版は各電子書店で8月19日に発売!

写真・桑島智輝

スタイリスト・田中あゆ美

ヘアメイク・円谷歩美