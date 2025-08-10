「バストが大きすぎて、足元が見えにくいんです。階段を降りるときが怖くて……。友達にもよく心配されます」

Iカップ女子大生としてグラビア界で話題の佐伯澪。

「グラビアデビューしたことで、以前よりいっそうスタイルキープに気を遣うようになりました。カップ数をキャッチコピーに売り出していただいたことで、バストが大きくてよかったなと思いました」

たわわな武器を引っ提げて、初のDVDを発売する。

「撮影では、お食事がどれもとってもおいしくて。初日の夜から、たくさんの焼き肉と自分の顔より大きいご飯をがっつり食べました。次の日も撮影があるのに、おいしすぎて止まらなかったです」

食いしん坊な彼女の趣味はラーメン店巡り。

「よく食べてたときは週3、最近はダイエットで頻度が減りましたがそれでも週1、ラーメンフェスが開催されるとほぼ毎日食べてます！ 最近では『中華そば たた味』さんのスタミナ中華をいただきました。ラーメンのジャンルを超えた印象深い一杯でした」

ラーメンパワーで、グラビア界を席巻する。

さえきみお

22歳 2002年12月28日生まれ 東京都出身 T156 B93（I）W59H84 大学在学中の2024年、グラビアデビュー。「Iカップ女子大生」として話題に。グラビア、舞台で活躍中。趣味はラーメン店巡り、カラオケ、テニス。そのほか最新情報は、公式X（＠Saekimiodayo）、Instagram（@saekimiodayo）にて

※DVD『佐伯 澪 幼なじみはIカップ』はラインコミュニケーションズより8月10日発売

写真・早川達也