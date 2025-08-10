「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が10日、X（旧ツイッター）を更新。暴力行為をめぐって広陵（広島）がこの日、第107回全国高校野球選手権大会の出場辞退を発表した件をめぐり、私見をつづった。

ひろゆき氏は、特に何について書いているかは記さずに「刑法では悪事を指示した人と悪事に加担した人に責任が発生する。悪事に関与してない人まで、同じ組織に所属しただけで責任を取らされる仕組みは、法治主義の観点からも間違ってる。正しく生きて来たひとも罰を受けるなら、正しく生きた人だけ損する。どうせ罰せられるなら悪事をした方が得となる」と述べた。

これに対し、ユーザーから「広陵のですかね？真面目にやってきた人が損をしてますね」と質問が寄せられると、ひろゆき氏は「そんなんすよねー」と答えた。

大会前に暴力事案がSNSで一気に拡散する中で、広陵は7日の旭川志峯（北北海道）との初戦では3−1で勝利し、2回戦進出を決めていた。広陵の辞退を受け、SNSでは、「出場辞退」がトレンドワードに上がるなど大きな反響を呼んでいる。