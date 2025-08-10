シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキが１０日、東京国際フォーラムで自身１１年ぶりとなる全国ツアー（全１０都市）の最終公演を迎えた。

会場に集まった５０００人のファンに迎えられたアンジェラは「こんばんは！ そして、ただいま！」とあいさつ。１１年ぶりとなるステージに立ち「約束通り帰ってきました」と笑みを浮かべた。

アンジェラは２０１４年８月をもって日本での音楽活動を休止。ミュージカルの音楽作家になることを目指し、米ロサンゼルスの音楽大学に留学していた。

１６年にはミュージカルの音楽作家としてのキャリアがスタート。東京ディズニーシーのミュージカルショー「アウト・オブ・シャドウランド」に流れる３曲の作詞を手がけた。

この日のＭＣでは活動休止中のエピソードも披露。１２年に出産した長男が小学生だった時に「ママって、もしかして有名なん？」と聞かれたことなどを明かし、笑いも誘った。

約２時間にわたって代表曲「手紙〜拝啓 十五の君へ〜」など全１８曲を歌唱。未発表だった新曲「Ｆｏｒｇｉｖｅｎｅｓｓ」も初お披露目した。曲を披露する度に惜しみない拍手を受け続け「最高な時間になってます」としみじみ。ツアーを完走し「みんな、ほんまにありがとう。愛してます」と感謝を口にしていた。