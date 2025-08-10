今回、城島、横山、リチャード、加藤がやってきたのは、富山県高岡市の高岡古城公園。この城跡を活かした自然豊かな公園に、あるとんでもない厄介者がいるという。

「目撃された時のニュース映像」「1m超えてる！流木みたい」「消えたと思ったら浮上して、また消えてシュッと(逃げる)」

その細長いフォルムと神出鬼没な姿から人呼んで「“お堀の潜水艦"」そいつの正体は「アリゲーター(ワニ)のような形の魚“アリゲーターガー"」

およそ1億年前から、ほとんど姿を変えない古代魚。最大3m100kgにもなる、世界最大級の淡水魚。主な原産地はアメリカ南東部。

現地では、巨体から繰り出される強い引きでスポーツフィッシングの対象魚として人気。そいつが、1980年代、熱帯魚ブームに観賞用として移入。

かわいらしいサイズで日本に入ってきたのだが、一年経つごとにどんどん巨大化。わずか5年で1mを超え、飼いきれずに捨てられてしまうケースが多発。

各地で見つかる度に、ニュースで取り上げられる厄介者。

「長い口に鋭い歯が100本以上並んでいて」「水鳥やカメも餌食になってしまう」獲物を見つけると、気配を消して忍び寄り、大きな口を開け、鋭い歯で捕らえて丸呑みに。

そして、アリゲーターガーの実際の目撃現場が「木がオーバーハングしてる」

オーバーハングとは、木が生い茂り、水面に張り出して影になっている場所。「(影に)生き物(獲物)が集まるので、それを狙いに来る」

さらに、「水面に上がってきて、空気を体に蓄えてまた潜る」通常、魚はえらを使って酸素を取り込むえら呼吸のみだが、アリゲーターガーは、水中の酸素量が少ない時などに水面に浮上し、浮袋を使って、空気中から直接酸素を取り込むことができる。

「でも逆を言えば、その時(浮上時)がチャンス」「ためらわずにロック(羽交締めに)してください。噛まれたらチャンス！」

まずは、浮上してくるアリゲーターガーを捜索し、捕獲エリアを絞る。と、「大量の小魚が上がってきた」「下でガーが泳いでたら、魚が嫌がって逃げてきてる可能性があります」

お腹を空かしたアリゲーターガーが獲物を探し回っている可能性が。となれば、「刺し網とか」つまり、逃げ道を塞いだ包囲網の中で、浮上してくるアリゲーターガーを投網で狙う。

「投網が下に落ちる振動も嫌がるので、それでどんどん(刺し網に)追い込みます」浮上せずに底でじっとしていても、刺激にびっくりして刺し網に掛かる二重のトラップ。

投網を担当するのは、捕獲のプロ・加藤と、捕獲歴3年だが、事前の練習で意外に投げるのが上手かったリチャード。

と、早速、リチャードの投網に「何これ？悪魔の実みたい」「外来種のオオマリコケムシです」北米原産オオマリコケムシ。体長1.5mm程度の個虫の集まりで、サンゴに近い仲間。寒天質を分泌しながら水草・岩に付着。どんどん増殖し、時には排水溝などの詰まりを引き起こす厄介者。

その後も、目ぼしいポイントに投網を投げ続けるも不発。そこで、お堀の底に潜むであろうアリゲーターガーを、投網の刺激で刺し網に追い立てていく作戦。

が、その網を避けるように「何か跳ねた！」と、またすぐ隣の網の側でも「反応してる！」「デカかった今の」推定1m超えの大物。

400年水を抜いていないお堀。外来種が巨大化している可能性も。すると、「きた！これは1m超え！」「捕って捕って捕って」

厄介者の捕獲に手慣れた横山が引き上げると「中国四大家魚、ハクレンです」「江戸川でも捕れましたよね」中国大陸原産・ハクレン。最大で1.3m。

食用として持ち込まれたが、普及せずに捨てられ、大繁殖。水ごとプランクトンを飲み込み、えらで濾し取って食べる。大量の糞で水を汚し、在来種たちが棲みづらい環境に。

横山は、過去二度に渡り、捕獲経験済みだが、「江戸川よりデカい、重い！」「巨大食堂やん」

そして、厄介なのが豪快なジャンプ。1m近い巨体が、時速30km以上で。繁殖期には、船のエンジン音に反応し、一斉に飛び跳ねることも。

「恐らく、お腹の中に卵がある」一度に産む卵の数は数十万個。増え続ければ、お堀と繋がる周囲の川にも広がってしまう。1匹捕獲するだけでも、繁殖を和らげることができる。

その後、2時間、投網を打ち続けたが、アリゲーターガーは姿を現さず。「今ガーは沈んだ状態で息を潜めてます。ビビらせて刺し網に突っ込ませましょう」

水面と水中を棒で叩いて両方刺激し、アリゲーターガーを刺し網へ追い立てる。ここで合流した松島も参戦し、二手に分かれて両側から刺激し続ける。

しかし、「跳ねた！」「ハクレンですよね、今のも」姿を現すのはハクレンばかり。「これだけ刺激して出てこないということは、じっとしているか、既に網に掛かってるか」

アリゲーターガーは昼行性。このまま日が沈めば、もう動かなくなってしまう。最後の望みをかけて、刺し網を確認。だが、掛かっていたのは「ブラックバスだ」

大正時代、食用として移入された、北米原産・ブラックバス。さらに、別の網には、バス釣りの餌として普及した、北米原産・ブルーギル。

400年水を抜いていない、高岡古城公園のお堀。巨大なハクレンを含む様々な厄介者を捕獲したものの、肝心のアリゲーターガーは、どの網にも掛かっていなかった。

考えられる原因は、「網が倒木の上に乗って、(下で)ガーが行き来できた」さらに、刺し網を張る時、無駄に時間が掛かりすぎた結果、その隙に逃げられたか。

とはいえ、加藤「この目で見てますから、私。引き続き捕獲を試みたいと思います！」ともあれ、「捕れた物を大切に食利用できれば」厄介者の命をいただく。

訪ねたのは、高岡市山町筋にあるレストラン“Ahora Aqui(アオラキ)"「私が和食の料理人で、彼はフレンチの料理人」「2人でイノベーティブな料理を」

和を担うのは、大角公彦。日本料理の名店、なだ万などで腕を磨き、ボリビア日本大使館の公邸料理人として各国のVIPの舌を唸らせてきた。

そして、洋を担うのは、横田啓介。本場・フランスで、ミシュラン1つ星レストランの副料理長を務め、地元・富山の食材を取り入れた新しいフレンチを探求。

お互いゆかりのあるここ富山で出会い、ジャンルを超越した、唯一無二の一皿を生み出し続けている最強コンビ。まずは、1m超えの巨大ハクレン。どう捌くか。

頭を落とすのに取り出したのは、金槌とナタ。「硬い。骨が太いですね」「人間の背骨くらいある」そして、お腹には大量の卵が。さらに「身のニオイはある」

400年間、一度も水を抜かず、ため池状態になっている濁り切った水をたっぷりと身に含んでいる。では、同じお堀にいたブラックバスはどうか。

「青臭いコケのような香り」お堀で捕れた、ブルーギル、アカミミガメも同様。そして、ハクレンは焼いても「臭い…でも弾力があって鶏むね肉みたい」

ただ「ニオイさえどうにかなれば、化けるかもしれない」「ハクレンメインの厄介者フルコースで」高岡古城公園のお堀で大繁殖するコイツらを和と洋を掛け合わせ、どんなフルコースに仕上げるのか？

一品目は、「和と洋を融合した爽やかな前菜」「ブルーギルのピューレ＆ブラックバスの蒸し煮」

ブルーギルの身は、昆布締めで臭みを抜くと同時に、昆布の旨みを浸透。

ブラックバスはニオイの少ない背身を使い、梅で下味をつけ、白ワインで煮詰めて臭みを飛ばし、パサパサした身はナスと合わせてピューレにすることで口当たり滑らかに。

「爽やかな味、軽い」「美味しい！高っけえ味しますもん」「臭み全くない」

二品目は、「ハクレンの骨の旨味を生かした料理」「ハクレンのしんじょう フュメ・ド・ポワソン仕立て」濃厚な出汁は、ハクレンの太い骨をオーブンで焼いてから出汁をとるフレンチの調理法で。さらに、ハクレンの身を使った練り物は、白味噌に漬け込み、マヨネーズと和えることで臭み消しとコクを同時に。そこに生海苔で磯の香りをプラス。

最後に、カラッと揚げたハクレンとチーズご飯を出汁に入れて味変を。

「すごい出汁のいい香り！」「上品やけどしっかりした味」「これはズルい！」

三品目はメイン料理。「ハクレンの身の弾力を活かしたフレンチの一皿」「ハクレンのヴォロバン」ヴォロバンはフランスの伝統的なパイ料理。

ハクレンの身を焦がしバターのムニエルにして香ばしさをまとわせ、コクの強い和の柚子胡椒味噌のクリームソースと絡ませることでパサつきをカバー。

これをパイの中に敷き詰め、サバイヨンソースをオレンジと一緒にパイの上にのせたら完成。

「味噌の感じが和ですね」「オレンジですごく爽やかになる」「拍手の連続、ハクレンですね」

最後は締めの一品を。「アカミミガメの葛切り コンポート添え」

アカミミガメの出汁と葛粉で作った葛切りに、亀のゼラチン質を入れて華やかさを演出。

さらに、アカミミガメの身と富山産ブルーベリーをコンポートに。これを桜チップの燻製で香り付けした一品。

「プルップル食感で清涼感もある」「ブルーベリーとの相性も抜群」「燻製、大正解」

とはいえ、「本命がまだ上がってない」そう、あの厄介者はまだあそこにいる。これで終わるわけにはいかない。次こそ捕まえるべく、アリゲーターガー捕獲作戦、続行！