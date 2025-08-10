登録者数189万人のユーチューバー「エミリン」こと大松絵美（31）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。婚約者の会社員ユーチューバー「時間マスターなりたい あだち」と入籍したことを報告した。

エミリンは動画の冒頭で「ちょっと前に入籍しました」と報告。「6月後半ぐらいに結婚することが決まりましたみたいな動画を撮らせていただいて、ちょっと時間経ってしまったんですけれども、7月20日に入籍しまして、安達絵美になりました」と明かした。

エミリンは6月16日に自身のYouTubeチャンネルで「正確にはまだしてないんですけど、結婚する約束をしました。お互いの両親にもごあいさつがすんで、今から籍を入れます!できるだけ視聴者に早くお伝えした気持ちがあったので」と婚約を発表。エンゲージリングを披露した。

ユーチューバー・ヒカルが24年3月に「エミリン彼氏オーディション」を開催、そこであだちと出会っていた。エミリンは「一年ぐらいずっと一緒に住んでるので。（昨年）5月に連絡を取り始めて、6月に頻繁に会うようになって。正式に付き合うようになったのは7月ですけど、6月からめっちゃ仲良くなってたんで」と経緯を説明していた。