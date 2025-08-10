『ゴジュウジャー』関智一が出演へ “東映サブスク声優”が東映プロデューサー・関本カズ役 服装は手が真っ赤に燃えそうな装いに
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第25話「ド根性警察、晴れ渡る！」が10日に放送された。17日放送の第26話「秘密に密着！遠野吠は新入社員」の予告が解禁となった。
【写真あり】『ゴジュウジャー』関智一が出演へ 勝利を掴めと轟き叫びそうな服装も注目
万年はぐれアルバイターの吠（冬野心央）が、ついに正社員として就職成功!?しかも就職先は、あの“東映”！ ビシッとスーツを着た吠は、プロデューサーの関本カズ（関智一）から、さっそく初仕事をあたえられる。なんとそれは、ゴジュウジャーの密着取材だった！
スタジオには、おなじみのゴジュウジャーの面々がいて、さらにはブライダンまでやってきて大騒ぎになり…？はたして東映の新入社員・吠は、ナンバーワン番組を作り上げられるのか？
『機動武闘伝Gガンダム』ドモン・カッシュなどで知られる声優の関智一は、これまで東映作品に多く出演。自身も東映作品をこよなく愛し“東映サブスク声優”を自称してきた。それが、ついに東映のプロデューサー役に。関はXで「次週登場w是非観てね」と呼びかけていた。
