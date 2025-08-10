乃木坂46池田瑛紗、グループ加入前の秘蔵ショット公開「すでに完成してる」「透明感すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/10】乃木坂46の池田瑛紗が9日、自身のInstagramを更新。グループ加入前の秘蔵ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】乃木坂46メンバーグループ加入前の秘蔵ショット
「乃木坂入る前の私」とつづり、池田坂で撮影した写真を公開した池田。「浪人時代、なかなか乃木坂のイベントに行けなくてやってたのが自分の名前の坂道見つけて写真撮ることでした笑」と写真について説明し、「髪の長さも、描いたデッサンを髪ゴムで縛って持って帰ってるのも懐かしい！」と綴っていた。
この投稿にファンからは「目ぱっちりですでに完成してる」「透明感すごい」「オーラが違う」「貴重すぎる写真」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
