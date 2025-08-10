ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は10日、5日目に3組の準優勝戦が終了。11日、最終日の12Rで行われる優勝戦出場メンバーが決定した。

隊形とターンがかみ合った。松尾夏海（33＝香川）は、準優12Rを3コースから捲り差して1着。予選1位のイン平山智加が2着で、香川支部でワンツーフィニッシュを決めた。

レースは、2コースの刑部亜里紗が若干、遅れて中へこみの形。松尾は角度を付けて、レバーを落とすことなく平山と刑部の間をスムーズに割り抜いた。

「うれしいです。エンジンはいいのに、レースがずっとパッとしなかった。やっとここに来て、結果を出すことができましたね」。予選は7位通過。大敗はなく着取りは堅実だったが、1Mは決め手に欠けた。モヤモヤを払拭する快勝劇に笑顔がはじけた。

G1は昨年2月16日のまるがめ四国地区選手権以来、通算3回目の優勝戦進出出。「特に意識はせず、1つのレースとしてリラックスしていきたいですね」と自然体で臨む構えだ。

優勝戦は準優勝戦と同じ3号艇。「準優と同じレース（捲り差し）が理想ですけど、（捲りと捲り差しの）どちらでも行けるように、スタートは行きたい」と話した。狙える舟足はある。思い切ったハンドルでG1初Vを狙う。