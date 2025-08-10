「9頭身ボディ」で注目のモデルでタレントの斎藤恭代さん（29）が2025年8月4日、自身のインスタグラムを更新。大胆に肌見せしたネイビーブルーのキャミドレス姿を披露した。斎藤さんは24年、DVDメーカーが選ぶ「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」のグランプリを受賞。

「ネバーランドに旅をしている気分に」

斎藤さんは、「今日はブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』を見てきました！！」と報告し、ネイビーブルーのキャミドレスを投稿。

「夢と冒険に満ちた素晴らしい舞台でした！」といい、「空を飛ぶシーンは圧巻で、まるで自分もネバーランドに旅をしている気分に」とつづっていた。

また、「子どもから大人まで楽しめる、まさに永遠の名作だと思いました」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ネイビーブルーのキャミドレスを着用。微笑みながらポーズをとり、美しいデコルテを披露していた。

この投稿には、「落ち着いた大人な魅力がでてるね」「相変わらず綺麗」「エレガントでステキ」「まさに目がくらむような美しさ」「女神様アァ」「美しいです」といったコメントが寄せられていた。