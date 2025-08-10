韓国の男性6人組「TWS（トゥアス）」の日本ツアーの最終公演が9、10日の両日、Kアリーナ横浜で行われた。約3時間のステージで、日本デビュー曲「はじめまして」やヒット曲「plot twist」など22曲を披露した。

初っ端からド派手にかました。オープニングナンバー「Oh Mymy : 7s」は、「7秒で自分がどんな存在かをみせる」という意味が込められた曲。ステージを扇形に囲う客席で真っ赤なペンライトが揺れる中、なめらかで感情を真っすぐ表現する力強いダンスで輝きを放った。

左足指の骨折により制限しながら参加したYOUNGJAE（20）は「100％の力で参加できなくてごめんなさい！」と謝罪するも、会場からは温かい声援が送られた。歓声を受けて「幸せでまぶしいほどに輝いた思い出として残るように思いっきり楽しみましょう！」と明るい表情で呼びかけた。

2023年のNHK紅白歌合戦に出場した男性13人組「SEVENTEEN」の弟分。平均年齢19・3歳。昨年1月に韓国でデビューし、主な音楽賞で計18冠を獲得した大型新人グループ。

Kアリーナは思い出の場所。昨年4月に同所で行われた音楽イベント「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024」でステージに立った。多くの先輩アーティストと一緒にステージに立ち、デビュー当初ということもあり、自分達のファンが少なかった。それでも今回は自分達の力で会場を埋めた。

初の日本ツアーは計5万人を動員し、幕を閉じた。JIHOONは「全力で頑張ってきたので、皆さんが楽しいライブだったと思ってくれたらうれしい」と充実した表情。SHINYUは「皆さんと目が合う度に幸せを感じました」と喜びをかみしめ、「次のアルバムを準備しています！」とすぐにステージに戻ってくることを約束した。