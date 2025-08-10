【FIBAアジアカップ2025】グアム代表vs日本代表（日本時間8月10日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】日本代表vsグアム代表の生中継

サウジアラビア開催のFIBAアジアカップに出場しているバスケットボール日本代表は8月10日、グループフェーズ第3節でグアム代表と対戦。試合に先立ってスターティング5が発表された。

ここまで1勝1敗（シリアに勝利、イランに敗戦）の日本は、すでにグループB3位以内が確定しており、準々決勝進出決定戦に進むことが決定済み。この試合は決勝トーナメントの以降を左右する試合で、準々決勝進出決定戦の相手はグループAの韓国vsレバノンの結果次第となる。

そんな試合だけに多くの選手でプレーイングタイムを分け合う可能性もあるが、スターティング5は3試合連続で同じ。ポイントガードに引き続きテーブス海を起用し、ベテランの富樫勇樹はまたもベンチスタートとなった。

【スターティング5】

#7 テーブス海（PG / 188cm / 26歳 / アルバルク東京）

#18 馬場雄大（SF / 196cm / 29歳 / − ）

#24 ジョシュ・ホーキンソン（C・PF / 208cm / 30歳 / サンロッカーズ渋谷）

#30 富永啓生（SG / 188cm / 24歳 / レバンガ北海道）

#91 吉井裕鷹（SF / 196cm / 27歳 / 三遠ネオフェニック

【ベンチスタート】

#2 富樫勇樹（PG / 167cm / 31歳 / 千葉ジェッツ）

#4 ジェイコブス晶（SF / 203cm / 21歳 / フォーダム大学）

#13 金近廉（SF / 196cm / 22歳 / 千葉ジェッツ）

#14 狩野富成（C / 206cm / 23歳 / サンロッカーズ渋谷）

#19 西田優大（SG / 190cm / 26歳 / シーホース三河）

#23 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（PG / 181cm / 22歳 / サンロッカーズ渋谷）

ス）

#99 川真田紘也（C / 204cm / 27歳 / 長崎ヴェルカ）

注目の試合は日本時間20時10分のティップオフ予定だ。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

