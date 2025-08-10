【ハニーズのワンピ】が優秀！ 楽ちんなのに「スタイルアップも叶う」だって！

暑い季節に頼れるのは、1枚でサマになるワンピース。さらっと着られて楽ちんなのに、メリハリのあるシルエットでスタイルアップに期待できる優秀アイテムは、大人女性にぴったり。今回は【ハニーズ】 と、ハニーズの一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、高見えするデザインを厳選してご紹介します。お気に入りの一枚を見つけて、ぜひワードローブに取り入れてみて！

シャーリング × プリーツで夏の華やかフェミニンスタイル

【ハニーズ】「袖フレアワンピース」\3,980（税込・セール価格）

ウエストとネックラインにあしらわれたシャーリングが、女性らしさを引き立てる華やかなワンピース。ウエストをキュッと引き締めるシャーリングと、軽やかに揺れるプリーツスカートの組み合わせが好相性で、上品なフェミニンスタイルに仕上がります。肩まわりを自然にカバーしてくれるフレアスリーブも嬉しいポイント。アクセサリーやバッグでドレスアップすれば、オケージョンシーンでも活躍してくれるワンピースです。

爽やかストライプが涼やかに決まる大人ワンピ

【ハニーズ】「ウエストタックワンピース」\3,480（税込・セール価格）

細かなストライプ柄が爽やかな印象を与える、夏にぴったりのシャツワンピース。ウエストを引き締めるベルト付きデザインで、公式サイトによると「ウエストマークでさらにスタイルアップも叶う」とのこと。襟付きデザインと上品な丈感がきちんと感を演出してくれるので、カジュアルながらも大人らしく着こなせます。上品さとスタイルアップの両方が期待できる一枚は、この夏ヘビロテ間違いなしかも。

シックなカラーで魅せるリラクシーな一枚

【GLACIER lusso】「ドッキングワンピース」\3,480（税込・セール価格）

ゆったりとしたシルエットと上品なカラーが魅力のワンピースは、大人の夏コーデにぴったりの一枚。深みのあるワインレッドがシックな印象を与えつつ、ティアードスカートのデザインで大人可愛く着こなせます。公式サイトによると「ウエストゴムでリラクシーな着心地」とのこと。リラックス感を楽しみながら、女性らしい雰囲気も演出できる優秀アイテムです。

軽やかに揺れる夏映え小花柄ワンピ

【GLACIER lusso】「花柄マオカラーワンピース」\3,980（税込・セール価格）

小花柄が全体にあしらわれたワンピースは、華やかさと可憐さをまとえる一枚。たっぷりのギャザーで生まれるドレープが、歩くたびにふんわり揺れて夏らしい爽やかさを演出します。ウエストはゴム仕様で、メリハリのあるスタイルが期待できるのも嬉しいポイント。上品な小花柄と落ち着いたカラーで、大人フェミニンに着こなせる、夏にぴったりなアイテムです。

