外食の運転は嫁の役目？「夫が飲まないのに妻が飲むなんて」義母の『時代錯誤な価値観』にウンザリ

今回は筆者の体験談です。

義実家との外食は、運転手要員にされる私だけが毎回のようにノンアル担当。

さらに免許を持たない義母からは 「嫁は義家族に奉仕するもの」「嫁がお酒を飲むなんて！」という空気が伝わってきて、毎回うんざりしていました。

運転手はいつも私

みんなが楽しそうに飲んでいる中、自分だけお酒を我慢するのは、どうしても気持ちが沈んでしまいます。

グラスを傾ける義父や義母を見ていると、飲みたい気持ちが抑えきれなくなりそうですね。

【体験者：50代・筆者、回答時期：2025年5月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

ltnライター：Kiko.G

嫁姑問題をメインテーマにライター活動をスタート。社宅生活をしていた経験から、ママ友ネットワークが広がり、取材対象に。自らが離婚や病気を経験したことで、様々な悩みを持つ読者を元気づけたいと思い、自身の人脈や読者の声を取材し、記事として執筆。noteでは、糖尿病の体験記についても発信中。