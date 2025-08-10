◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト（10日、京セラドーム）

ヤクルトの先発・奥川恭伸投手が5回、無死満塁を招き降板しました。

初回には1アウトから中野拓夢選手のヒットを浴びます。続く森下翔太選手は空振り三振に取るも、迎えたのは4番・佐藤輝明選手。中野選手の盗塁で2アウト2塁とチャンスメイクされると、ライトのライン際への鋭いタイムリー2塁打を浴び、先制点を献上しました。それでも大山悠輔選手を空振り三振に取り、最少失点で切り抜けます。

2回には小幡竜平選手にヒットを浴び、さらに味方のエラーでもランナーを背負うも無失点。すると3回には2アウトから打席に迎えた佐藤選手に、再びスライダーをとらえられ、第31号ソロを許しました。

4回には近本光司選手にヒットを浴びるも無失点とした奥川投手。しかし5回には先頭で打席に迎えた佐藤選手から始まる連打を浴び、さらに四球で無死満塁を招きました。ここで打席に迎えた坂本誠志郎選手には6球目のスライダーを投じるも、これがライトへのポテンヒットとなりランナーが1人生還。ここで降板となりました。

ここまで直近3試合連続で7回を自責点2点以下に抑えるという「HQS」を達成していた奥川投手。前回登板となった3日には同じく阪神を相手に7回1失点としていましたが、この日は猛攻を浴びました。

代わってマウンドにあがった木澤尚文投手は、2日の登板以来となる間隔の空いたマウンド。さらに無死満塁というピンチの場面でしたが、無失点で抑える好リリーフを見せました。