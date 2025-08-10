「Indian summer」の意味は？「アメリカ先住民の夏」ってどういうこと！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Indian summer」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「小春日和」でした！
この表現は、10月から11月にかけて夏に戻ったような暖かい日が続くことを言います。
このイディオムは、18世紀のアメリカ先住民が住んでいた地域の多くがとても暖かい気候だったことから成り立ったそうですよ。
「I guess this is what people call an Indian summer.」
（これが小春日和ってやつだね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部