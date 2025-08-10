Instagramアカウント「flounder0904」に、パパさんと浮気をしていたところを目撃され、慌てる「マイケル」くんの姿をとらえたリール動画が投稿されました。

この面白すぎる修羅場の動画は63万再生を突破し、「浮気ですね笑」「現場、押さえましたね」といった爆笑の声があがりました。

【動画：パパと浮気していたところを目撃されて……】

可愛い上に芸達者なマイケルくん♡

まんまるしっぽがチャームポイントの茶トラの「マイケル」くんは、2年ほど前に縁あって保護主さんのもとへとやってきた保護猫ちゃんです。

お迎え当初は警戒心が強かったものの、優しいママさんとパパさんからたっぷりの愛情を注がれ、約1ヵ月が経った頃には、すっかり安心しきった様子を見せてくれるように。

今では、「お座り」や「お手」「お代わり」「立っち」などの芸もできる、賢くて愛嬌たっぷりな猫ちゃんに成長しました。

浮気現場を目撃されて…

そんなマイケルくんが、ある日、ママさんの見えないところで浮気をしていたのだそう。マイケルくんはへそ天をして、パパさんに撫でられながら気持ちよさそうに目を閉じていたのだとか。

ママさんの視線にはまったく気付かず、パパさんとの至福のひとときを堪能していたマイケルくん。

しかし、ふと目を開け、ママさんと目があった瞬間、マイケルくんは驚きの行動に出たといいます。

可愛すぎる修羅場♡

なんと、ママさんに見られていることに気付いたマイケルくんは、撫でていたパパさんの手を両手でがしっと掴み、撫でるのをやめさせたのだとか。

その様子は、まるで浮気現場を目撃されて、「見られてるよっ」と焦っているように見えたといいます。

実はマイケルくん、普段からママさんに見られていないと思ってパパさんに甘え、いざ目撃されると、慌てて手をどかすという微笑ましいやりとりをしているのだそう。マイケルくんの可愛すぎる修羅場に、思わず胸がキュンとしてしまいます。

マイケルくんの見事なリアクションに1.8万いいねがついたこのリール動画に、メロメロになった視聴者からは「浮気現場ww両手で掴むあたり 本当にそう言ってるみたいww可愛い～♡♡♡」「マイケルくんの心の動きのわかる、最高の動画ですね。何度見てもニヤニヤしてしまう～～♡♡」「見ちゃった^_^」「無防備になってますねw」「かわいいwwww」「きゃー！♡現場を目撃♡」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「flounder0904」では、まんまるしっぽのマイケルくんの、自由奔放で可愛すぎる日常の様子や、ママさんが自ら紡いだ糸で作られた素敵な作品が、多数投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「flounder0904」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。