ＥＸＩＬＥらが所属する芸能事務所・ＬＤＨのメンバーによる動画配信サービス「ＣＬ」の５周年記念イベント「ＣＬ ５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 〜Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ＦＥＳＴＩＶＡＬ〜」が１０日、千葉県船橋市のＬａＬａ ａｒｅｎａ ＴＯＫＹＯ−ＢＡＹで行われた。

ＬＤＨ所属アーティスト６９人に加え、ゲストとして吉本興業所属芸人１０人が参加。過去に配信された中から、ファン選んだ５種類をさらにアレンジした企画と、吉本芸人が持ち込んだ３種類の企画の計８種類で対決。高速腕立て伏せなど肉体を駆使した「８種障害物リレー」や、愛らしさ抜群の「着ぐるみジェスチャー対決」などで１万人のファンを沸かせた。

今回のＬＤＨメンバーで最年長となるＥＸＩＬＥ・橘ケンチ（４５）は、サルの着ぐるみでパフォーマンスし、「初めて着ぐるみを着たんですけど、めちゃくちゃ怖いですわ。視界もわかんない、圧迫されるし…。ビクビクしながら『Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｎ』やりました」と苦笑い。司会のＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・佐藤大樹（３０）は「ケンチさんの着ぐるみ見られて、うれしかったですね」と笑顔で話した。

また、スタンドの観客からお題に合った人を探す「見つけるまで戻れま１０！借り物競走」では、「ＥＸＩＬＥ関連のネイルをしている人」というお題で、ＴＨＥ ＪＥＴ ＢＯＹ ＢＡＮＧＥＲＺ・ＳＨＩＧＥＴＯＲＡの実妹が登場。兄へのコメントを求められ「もっと頑張ってほしいです」と呼びかけていた。