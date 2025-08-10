またまた「大大大当たり」ーーッッ！【セブン-イレブン】日替わりで食べたい♡「新作アイス」

暑い日は冷たいグルメでクールダウン！【セブン-イレブン】には、ひんやりグルメやドリンクがバラエティ豊富に揃っていますが、やっぱりアイスは欠かせません。そこで今回は、マニアが絶賛する「新作アイス」4選を紹介します。全種類GETしてストック推奨です。

ほんのり酸味のあるさっぱり系「アロエヨーグルト味氷」

長年愛されている【森永乳業】の「アロエヨーグルト」がアイスになって登場しました。アロエ葉肉入りのかき氷とアロエヨーグルト味のアイスの2層構造。気になる味わいについて「夏らしい爽やかな仕上がり」「酸味と甘味のバランスも◎」と、@miki__iceさんがコメントしています。ヨーグルト好きさん、アロエ好きさんはぜひ味わって！

チートデイのおやつに激推し「4種のフルーツ大好きな白くまバー」。

練乳アイスにみかん、黄桃、パイン、マンゴーの果肉が入った「4種のフルーツ大好きな白くまバー」。なんと1本あたり98kcal！ ダイエット中のおやつにもおすすめです。@miki__iceさんによるとアイスは「コクがありまろやか」「フルーツは酸味もあるフレッシュな味わいなので、一緒に食べてもバランスよき」とのこと。

食べ応え◎ 食感も楽しい「ダンディーチョコミント」

「素晴らしい」「超美味しい」と、@yuumogu22さんが興奮気味に紹介するのは「ダンディーチョコミント」。ミント味のアイスを、食感を楽しめるチョコクランチとチョコ味のモナカ生地で包んでいます。ボリューム満点なので、シェアして食べるのもあり！

ワクワク感たっぷり「チョコミント大好きな白くま」

パフェのようなビジュアルでご褒美感満載の「チョコミント大好きな白くま」。チョコミント味のかき氷にチョコソースが隠れており、チョコ味のわらび餅とハートのマシュマロ、チョコミントアイスがトッピングされています。大きめサイズですが最後まで飽きずに食べられそう！

商品の入れ替わりが早いので、気になったら即買いがおすすめです！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N