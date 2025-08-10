TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後7時54分に、洪水警報を大牟田市、八女市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・大牟田市、八女市に発表 10日19:54時点

福岡県では、11日昼前まで土砂災害に、11日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夜遅く

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■大牟田市
□洪水警報【発表】
　11日朝にかけて警戒

■久留米市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■直方市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■飯塚市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■田川市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■八女市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜遅く

□洪水警報【発表】
　11日朝にかけて警戒

■行橋市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■豊前市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■中間市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■小郡市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■筑紫野市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■太宰府市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■福津市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■うきは市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■宮若市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■嘉麻市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■朝倉市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■糸島市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■那珂川市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■宇美町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■篠栗町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■志免町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■須恵町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■久山町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■粕屋町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■小竹町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■桂川町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■筑前町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■東峰村
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■大刀洗町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■香春町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■添田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■糸田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■川崎町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■大任町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■赤村
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■福智町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■苅田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■みやこ町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■上毛町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒

■築上町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日朝にかけて警戒