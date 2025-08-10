TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後7時46分に、洪水警報を玖珠町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】大分県・玖珠町に発表 10日19:46時点

中部、北部、西部では、11日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。北部、西部では、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■別府市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■中津市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■日田市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■豊後高田市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■宇佐市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■由布市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■姫島村
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■九重町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■玖珠町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒