気象台は、午後7時46分に、洪水警報を玖珠町に発表しました。

中部、北部、西部では、11日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。北部、西部では、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

□洪水警報11日明け方にかけて警戒■日田市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■豊後高田市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■宇佐市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■由布市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 20mm■姫島村□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■九重町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■玖珠町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】11日明け方にかけて警戒