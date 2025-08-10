¡Ö¤¹¤°¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡×TWS£¶ÅÔ»Ô13¸ø±é¤Î½éÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼´°Áö¤·¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌóÂ«
SEVENTEEN¤ÎÄïÊ¬¤Ç´Ú¹ñ¤Î6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTWS¡×¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤¬10Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 TWS TOUR '24¡¿7:WITH:US' IN JAPAN¡×ºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏSHINYU¡Ê21¡ËDOHOON¡Ê20¡ËYOUNGJAE¡Ê20¡ËHANJIN¡Ê19¡ËJIHOON¡Ê19¡ËKYUGMIN¡Ê17¡Ë¡£7·î2ÆüÈ¯Çä¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤¬¡¢7·î14ÆüÉÕ¤±¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£7·î9Æü¸ø³«¤ÎBillboard JAPAN½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥»¡¼¥ë¥¹¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡ÈTop Single Sales¡É¤ª¤è¤ÓÁí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡ÈJAPAN Hot 100¡É¤Ç1°Ì³ÍÆÀ¤È¡¢¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤ËÀÖ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¥«¥¦¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï²Ð¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ó¡¼¥à¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ÖOh Mymy:7¡×¤Ç¤Ï¥Ó¡¼¥È¤Î¤¤¤¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤ê¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¡ÖFreestyle¡×¡ÖDouble Take¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ç¡È42¡É¡Ê¥µ¥¤¡á¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤òTWS¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
SHINYU¤Î¡Ö²£ÉÍ¥µ¥ó¥¥å¡¼¡ª¡¡º£Æü¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÃæ¡¢DOHOON¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¡Ö³§¤µ¤ó¡¢1¸Ä¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£7·î¤Ë¥±¥¬¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿YOUNGJAE¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õ¤ë¤È¡¢¡Ö²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸µµ¤¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤â½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÍÑ°Õ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤ÆµÒÀÊ¤ò²ó¤ë±é½Ð¤Ç¤Ï¡¢»ê¤ë½ê¤ÇÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
JIHOON¤ÏÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡ÖºÇ½é¤Ï¤ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö42¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËSHINYU¤Ï¡ÖTWS¤Ï42¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬ºî¤ì¤ë¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È42¤ËÌóÂ«¤·¤¿¡£
7·î11Æü¤Î¹Åç¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë6ÅÔ»Ô13¸ø±é¤ò¶î¤±È´¤±¡¢½é¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï·×5Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ´23¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û