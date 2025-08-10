SEが鳴り出す前から起こるコールにクラップ。期待感しか高まらないRAINBOW STAGEに登場するのは青春日本代表を掲げ、結成10周年ワンマンを幕張メッセにて大成功させただけでなく、今やワールドクラスの活躍を見せる新しい学校のリーダーズだ。その勇姿を体感すべく、そこら中に広がる人、人、人。そこに始まりを告げるチャイムが鳴り響いてMIZYU、RIN、SUZUKA、KANONが青春音楽部であるバンドメンバーと共に登場して挨拶代わりのダンスを見せれば、割れんばかりの歓声がフレンズ（LuckyFes来場者）からは湧き上がる。

◆ライブ写真

改めてSUZUKAが「LuckyFes！ We Are 新しい学校のリーダーズ！」と大声を上げ、前のめりなラップパートから浮遊感のある歌メロに移り変わり、サビではガツンと疾走する「青春を切り裂く波動」をまずは披露。彼女たちだけでも躍動感は凄まじいが、そこに生バンドとの共鳴が加われば生まれるのはとんでもないグルーヴであり、惹き込む力が凄まじい。爆発的なスタートダッシュにフレンズは大喜びだ。

彼女たちがハチマキを手に持った瞬間から大歓声が上がったのが「試験前夜」。ストレート並みに重いジャブのように四文字熟語からなる歌詞を突き刺し、そこからサビや間奏では会場全体を揺らす力強さ。SUZUKAがぶっ倒れてしまうぐらいの勢いであり、そうしながらも常に飛ばす強い視線も頼もしい。

「声を聞かせてください！」というSUZUKAの呼び掛けに大声でフレンズが応えたところ、「まだまだ元気が有り余ってるということですね！」と不敵な笑みを浮かべ、次にドロップしたのが「NAINAINAI」だった。ヒップホップ要素の強いこの曲、フレンズのさらに持ち上げるにはもってこいであろう。ビートの隙間を埋めるようなパフォーマンスも素晴らしく、フレンズが掲げて振る手はずっと上がりっぱなし。休むことなど忘れて、彼女たちの世界観に酔いしれていく。

愛嬌たっぷりに「皆さん、首を動かせますか？」とSUZUKAが口にしてから放ったのが「オトナブルー」だ。彼女たちを時代の寵児とした曲であり、昭和歌謡に現代のエッセンスを吹き込んだサウンド感も秀逸。だが、それ以上に驚いたのがここがピークにならないことだ。話題性に踊らさせることなく、圧倒的なパフォーマンスを常に全力で展開してきたことがこの状況につながっているに違いない。

ホウキをスタンドにしたマイクを持ち、SUZUKAがメイン・ヴォーカルとして歌い上げたのが「Arigato」。ファンク的サウンドアプローチも心地よく、彼女たちの特性を客観的に綴るだけに留まらず、魅入られたファンの胸の内も織り交ぜたリリックもいい。ホウキをギターに見立て、エアギターを弾きまくる姿もまた魅力的だった。

キーボードの調べから幻想的なダンスを踊り、シリアスでシアトリカルなムードをまとう「最終人類」で絶叫混じりの歌と狂気スレスレなダンスを見せつけ、「みんなで心をひとつに！ 歌って踊ってもらいたい！」とSUZUKAが呼びかけてからラストナンバーとして届けたのが、締めくくりの寂しさを吹き飛ばすような「One heart」。「どんなあなたでも最高なんです。ラッキーなんです」とも語っていたように、この曲をすべての人を称える応援ソングではあるのだが、はみ出すことをいとわず、常に全力で道を切り開いてきた彼女たちが歌うからこそ意味があると言える違いない。何度も「最高！」という言葉が響き渡る様子はとても美しく、彼女たちだからこそ成し得たこれ以上ないフィナーレだった。

取材・文◎ヤコウリュウジ

写真◎虬車寿一

セットリスト

1​. 青春を切り裂く波動

2​. 試験前夜

3​. NAINAINAI

4​. オトナブルー

5​. Arigato

6​. 最終人類

7​. One heart

「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、

3日間にわたり無料・独占生中継！

見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。

https://abema.tv/video/title/556-5

※一部アーティストは視聴対象外です

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

関連リンク

◆BARKS内＜LuckyFes’25＞特設ページ

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルサイト

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルX

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルInstagram

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルTikTok

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルYouTube

写真◎虬車寿一