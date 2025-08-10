¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÁáÂç¤¬¡ÖÁ´Áá°ðÅÄÀï¡×¡¡£Ê£Æ£ÅÅìÆüËÜ¤Î¿ÜÅÄ¹¬ÂÀ¥³¡¼¥Á¤¬£´Ç¯¤Ö¤êÅÐÈÄ¡¡°ËÆ£¼ù¡Ö¼ý³Ï¤ÎÂ¿¤¤»î¹ç¡×
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¡¦ÁáÂç¤Î¸½Ìò³ØÀ¸¤È¡¢ÁáÂç£Ï£Â¤Î¸½Ìò¼Ò²ñ¿Í¤ÇÊÔÀ®¤¹¤ë¡Ö°ðÌç¶æ³ÚÉô¡×¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¡ÖÁ´Áá°ðÅÄÀï¡×¤¬£¹Æü¡¢¿·³ã¡¦Æîµû¾Â»Ô¤ÎÂç¸¶±¿Æ°¸ø±à¥Ù¡¼¥Þ¥¬£Ó£Ô£Á£Ä£É£Õ£Í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£½é³«ºÅ¤Î£²£°£²£³Ç¯¡¢£²£´Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Ï¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¡¢°ñ¾ë¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡¢£Ê£Æ£ÅÅìÆüËÜ¡¢ºíµÜÀ½ºî½ê¡¢Åìµþ¥¬¥¹¡¢£È£ï£î£ä£á¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ¡¢£Å£Î£Å£Ï£Ó¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢Âçºå¥¬¥¹¤«¤éÉûÉôÄ¹¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤ÎÁíÀª£±£¸¿Í¤¬»²²Ã¡££²£¸Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´é¤ò¤½¤í¤¨¡¢ÁáÂç¤Ï¼Ò²ñ¿Í¥È¥Ã¥×¥Ù¥ë¤Ë¶»¤ò¼Ú¤ê¤¿¡£»î¹ç¤Ï¸½Ìò³ØÀ¸¤¬£µ¡Ý£³¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡°ðÌç¶æ³ÚÉô¤Ï¸µ£Ä£å£Î£ÁÅê¼ê¤Ç£Ê£Æ£ÅÅìÆüËÜ¤Î¿ÜÅÄ¹¬ÂÀ¥³¡¼¥Á¤¬µÞ¤¤ç½àÈ÷¤·¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤Ç£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¡££²²ó°Ê¹ß¤ÏÁáÂç¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬¡¢Âå¹Ô¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÆâÌîÀÊ¤Ç¤ÏÁáÂç±þ±çÉô¤ÎÌó£µ£°¿Í¤è¤ëÂç±þ±ç¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¿áÁÕ³ÚÃÄ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±éÁÕ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤È¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÁáÂç¡¦¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¡Ê£µ£¹¡Ë¤Ï¡ÖÂ¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¤â¡¢½àÈ÷¤µ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÎÎÝ¤òÁÀ¤¨¤ë¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¡¢³°Ìî¤Î¹¥ÊÖµå¤Ç½ÓÂÁª¼ê¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ï½ê¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È£Ï£Â¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¡¢£³²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦°ËÆ£¼ù¡Ê£´Ç¯¡áÀçÂæ°é±Ñ¡Ë¤â¡Ö¼Ò²ñ¿Í¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¸½¾õ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¼ý³Ï¤ÎÂ¿¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¡¢·ë²Ì¤È¤â¤Ë¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï½çÄ´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£Ê£Æ£ÅÅìÆüËÜ¤Ç£²£°£²£±Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿°ðÌç¶æ³ÚÉô¤Î¿ÜÅÄ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¡¢¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂÀï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤«£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¸½Ìò³ØÀ¸¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¤È¤¤Ï£³Ï¢ÇÆ¡Ê£²£°£°£¶Ç¯½©¡Á£°£·Ç¯½©¡Ë¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°£´Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£