お笑いタレントの土田晃之が１０日、ニッポン放送「土田晃之 日曜日のへそ」に出演。７日に放送されたテレ朝系「アメトーーク！『ダチョウ倶楽部を考えよう２０２５』」の収録裏話を語った。

この日はゲストがダチョウ倶楽部・肥後克広だったため、自然とアメトーークの話題に。収録の様子について聞かれた土田は「ぶっちゃけた話すると、あれ午前中撮ってんのよ。９時入りぐらいでね。その後、みんな仕事入ってるから」と告白した。

アメトーークは、ゲストに別の仕事が入っている場合「午前中」か「深夜」に収録時間を設定するそうで「いつもは大体、夜集まるわけ。みんな他の仕事して体が温まってから来るみたいな」と証言。

今回午前になったため「なんでそれやらないんだろ？」と不思議に思ったが「寺門ジモンが金沢かなんかのメシ屋予約してて『そこ行かなきゃいけないから、朝しか取れない』って言って…」と意外な理由が発覚したという。

アシスタントの新内眞衣が驚きの声をあげると、肥後は「これマジなんだよ…」とトホホ顔。土田は「ますます俺、あいつのこと嫌いになっちゃって」とぶちまけた。

この件については収録時も話題に出したそうで、肥後は「土田が『なんで収録が午前中？ ジモンのせいだ！』みたいに言って、みんなで責めたら、ジモンがなんか返せばいいんだけど、そこ真面目だから涙目で『すいません、すいません…』って謝って」と笑いに変えることができなかったとか。

土田も「普通はイジられたら面白く返したりするんだけど。ただこっちが悪者になるだけっていう…」とうなだれていた。