パ首位のソフトバンクは１０日、２位・日本ハム戦（エスコン）に１―０で競り勝って７カード連続の勝ち越しを決めた。優勝を争う最大ライバルに連勝し、２位とのゲーム差は今季最大の「３」に拡大。左腕エースのリバン・モイネロ投手（２９）が今季２度目の完封でチームトップタイの１０勝目（２敗）を飾り、２年連続で２ケタ勝利をマークした。

１３奪三振の快投で、相手エース・伊藤との投げ合いを見事に制した。序盤から球数をかけず、テンポよく強力打線を料理。被安打わずか３本、得点圏に走者を背負ったのは２回の一度だけだった。「すごく調子が良くて、コントロールも良かった」。海野のミットに言葉通りの１２５球を丁寧に投げ込んだ。

小久保監督も「相手が相手ですからね。首位攻防の日本ハムが相手。気持ちの入り方も違う。その中で結果が伴うのがプロの一流」と最敬礼だった。１００試合以上を消化した８月の上位対決、相手は球界を代表する右腕・伊藤、スコア１―０…。機微のあるゲームで価値ある完封劇を演じた。

１点あれば十分――。それでも相手は難攻不落の伊藤だった。唯一の得点は３回。二死二塁から近藤が左中間を破る適時二塁打を放ち、試合の主導権を奪った。「得点圏に走者を進めてくれたので、このチャンスを絶対に生かそうと打席に入った」。今月に入って２４打数１２安打の打率５割、出塁率６割８分４厘を誇る男が執念で打ち返した殊勲打。小久保監督は「８月に入ってから無双が続いている。まだ足が万全ではないが、頼りになる」と、打のヒーローをたたえた。

モイネロがホームを踏ませず、少ないチャンスを主軸が生かしきる。「１―０」の辛勝だったが、チームを勢いづける理想的なゲームだった。