グラビアアイドルの東雲うみ（28）が9日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？」（土曜深夜1時）に出演。Gカップの「谷間の作り方」を明かした。

博多大吉（54）は「久々の谷間ゲスト」に胸を躍らせ「バレるよね？『今、谷間見た！』っていうのは」「私、9割5分くらいずっと顔しか見ていないけど、たまにツマミを見る時に目に入るから、そっち見ちゃってるんですよ」と言い訳を並べる中、松岡昌宏（48）は「男が口数が多くなった時は、もう駄目なとき。これを奥さんがどういう気持ちで見るのか」と一喝した。

ゲストの菖蒲理乃（30）が「グラビア界隈で気になるのが、足すためにガムテープ使ったり？」と切り込むと、東雲は「私も、グラビアでは盛ってます」と堂々宣言。「夢を壊すかもしれないけど、セロハンテープみたいなのをピーって貼って、谷間を寄せる。普通にしてると谷間ってできないし、テープでピーってやることで1本線ができるるので、それはやっぱり工夫しています」と谷間の作り方を語った。

松岡が「そのキープは大変なんじゃない、痩せすぎても、大きくなりすぎてもダメじゃない。その大きさをキープさせるウエストと肩幅で、ラインを見せなきゃいけないから」体形維持の難しさを思案すると、東雲は「ジムは先週は週6くらいで行っていて」と明かした。松岡は「ちょっとすみません、なめてました。スゴい人が来ちゃったね」と脱帽した。