SEが鳴り響き、ステージに登場したPaledusk。福岡出身の彼らは精力的な活動を重ねる中で活動の場を着々と広げている。＜LuckyFes＞でどのような姿を見せてくれるのだろうか？ ワクワクする気持ちを急上昇させる爆音が挨拶代わりにステージから放たれ、1曲目「AREA PD」がスタート。重厚なビート、歪んだギターを土台とした爆音に対してシンセサイザーを効果的に添加したサウンドは、恍惚の極みへと連れて行ってくれた。怒涛の展開の中で温かなメロディを突然響かせたりもする起伏に富んだ展開が楽しくて仕方ない。無我夢中でヘッドバンギングをしていたはずが、いつの間にか笑顔を浮かべたくなる自分に気づく……というようなサウンドはオリジナリティの塊。フレッシュな刺激を目一杯に噛み締めさせてくれるオープニングナンバーであった。

続いて「SLAY!!」。激しく声を上げながら飛び跳ねる観客がフィールド内にどんどん増えている。盛り上がる人々が沸騰した鍋の中みたいな様相を呈する様が視界に飛び込んできて、野外ライブならではの楽しさを改めて実感。そして「NO!」も強烈だった。ギター、ベース、ドラム、シンセサイザー、シャウト、スクリーム……音の刺激の塊がものすごい勢いで押し寄せてくるのを全身で受け止めると、本能に任せて興奮を露わにするしか感情を落ち着かせる術はない。Paleduskは、序盤の3曲の時点でとんでもないエネルギーの連続放射を喰らわせてきた。

「雨降ってませんね。LuckyFes、初めて出させてもらってます。俺らを観られてラッキーという日にしたい。力貸してください。ここからガッツリ暴れていただきたい。動いたり、暴れたり、踊ったり、好きなんでしょ？」──KAITO（Vo）のMCを挟んで演奏再開。一斉にヘッドバンギングを始めた人々の動きが、まるで地面に大量の杭を打ち込むかのようだった「BLUE ROSE」。興奮の限界突破をした人々が大量発生すると清々しいムードが生まれるのだなと実感させられた「LEAVE ME OUT」……夢のような爆音天国だった。

「ライブがいっぱいある時こそぶちかまさないといけない。あと3曲、付き合ってもらっていいですか？」とKAITOが呼びかけて雪崩れ込んだ終盤も興奮の連続。フィールド内でサークルモッシュが発生した「Q2」。人々のアドレナリンを絞り上げてから爽やかなクライマックスに到達した「RUMBLE」。観客の力強い歌声が加わった「PALEHELL」……3曲の連発で迎えたエンディング。ラウドなサウンドはアグレッシブなだけでなく、叙情性、開放感、温もり、優しさ……様々な表現ができるのだと堂々と証明したライブだった。

取材・文◎田中大

写真◎かわどう

セットリスト

1​. AREA PD

2​. SLAY!!

3​. NO!

4​. BLUE ROSE

5​. LEAVE ME OUT

6​. Q2

7​. RUMBLE

8​. PALEHELL

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

