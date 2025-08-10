WANIMAが夏をテーマにした3曲入りEP「Off-Leash」を8月27日にリリースすることを発表した。EP先行配信として8月13日には収録曲「トビウオ」の配信がスタートする。

EP「Off-Leash」は自由な夏を閉じ込めた、心ほどくEP。つながれていたリードを外し、誰にも縛られず、自分の足で前に進むという決意をこめたタイトルだ。迷いや不安を抱えながらも、音の向かう方へ真っ直ぐに進んでいく。

先行配信曲「トビウオ」について、KENTA(Vo,Ba)は以下のようにコメントしている。

焼けた肌に残る記憶を抱えて、

長くは飛べないとわかっていても、水面を突き破って夏の空まで跳び上がる。

渇きも熱も結局すべて夏がさらっていくんやけどそんな儚くて激しい夏を、トビウオみたいに一気に駆け抜けた物語です。

聴けば、あなたの夏もきっと跳び出すはずです◎

他2曲も楽しみにしていてくれたら嬉しいです。

──KENTA

WANINAはデビュー10周年を迎えた今年、地元・熊本で9月6日、7日に開催される4回目の<

1CHANCE FESTIVAL 2025＞を控えている。

リリース情報

■EP「Off-Leash」

2025年8月27日リリース ■先行配信「トビウオ」

2025年8月13日 配信スタート

https://WANIMA.lnk.to/Off-Leash ■「Matatabi」

2025年7月6日 配信スタート

https://WANIMA.lnk.to/matatabi ■「分岐点」

配信中：https://WANIMA.lnk.to/Bunkiten

＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025＞

日程：2025年9月6日（土）/ 9月7日（日）

会場名：熊本県農業公園カントリーパーク（野外公演・雨天決行）

会場住所：〒861-1113 熊本県合志市栄3802−4

オフィシャルサイト： https://1chancefes.com

開場：9:00 / 開演：11:30 出演者 (順不同)：

＜9月6日（土）＞

go!go!vanillas、HANA、氣志團、きゃりーぱみゅぱみゅ、MONGOL800、RIP SLYME、WANIMA

＜9月7日（日）＞

C&K、MAN WITH A MISSION、Official髭男dism、湘南乃風、10-FEET、UVERworld、WANIMA

