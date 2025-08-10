８日のＴＢＳ「ハマダ歌謡祭！」は、国民的アニメ・ディズニーＳＰ＆新企画グルメデスゲームが放送された。

歌謡パートに元ＨＫＴ４８の田中美久（２３）が初登場。会いたかった人として共演者の野呂佳代をあげた。

セーラーサターンのコスプレをした田中は「４８の先輩なんですけど博多にまで『伝説の女』っていう（うわさが流れてきた）。野呂さんはドッキリのバンジージャンプの企画で体重をサバ読んでとんでもないことになった、と」と説明。

いい話を期待したアラレちゃんコス姿の野呂は「そういうわさのこと？」と表情を曇らせた。

野呂が２６歳だった当時のバンジージャンプの映像が流され、本来は水面の直前でビヨーンと戻るはずが、ドボンと着水。体の半分ほどが水面下に消えた…。

大事故映像にＭＣの浜田雅功は「これはアカン！」と絶叫。ケンドーコバヤシも「危ないよ、これ！危ない危ない！」「死んじゃうよ、これ！」と衝撃の度合いを口にした。

テンション爆下げ状態の野呂は「体重ごまかしたらゴムが思いの外伸びてしまった。みなさんもウソはつかないように」と声を絞り出していた。