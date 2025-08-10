サッカーの日本代表として男子の歴代最多得点記録を持ち、１９６８年メキシコ五輪で銅メダル獲得の原動力となった釜本邦茂さんが１０日午前、肺炎のため、大阪府内の病院で死去した。

８１歳だった。通夜と告別式は近親者で執り行い、お別れの会が後日開かれる。

釜本さんは京都市出身。京都府立山城高から早稲田大へ進み、大学在学中に日本代表に選出された。６４年東京、６８年メキシコ両五輪に出場。メキシコ大会では７得点を挙げて得点王となり、サッカーでは日本初のメダルを手にした。国際Ａマッチで歴代１位の通算７５得点を記録するなど、屈指のストライカーとして世界でも知られる存在だった。

日本サッカーリーグ（当時）では、ヤンマー（現Ｊリーグ・セレッソ大阪）に所属し、リーグ通算２５１試合の出場で、歴代最多の２０２得点をマークした。年間最優秀選手賞と得点王にそれぞれ７度輝いた。

８４年に現役を引退し、９３年に開幕したＪリーグのガンバ大阪の監督を務めた。日本サッカー協会の副会長を務め、２００２年ワールドカップ（Ｗ杯）日本組織委員会理事として日韓大会の開催に尽力。０５年に日本サッカー殿堂入りした。