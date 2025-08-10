1歳児健診に備え、支援センターに行くもわが子の様子に前途多難｜どうなる発語ほぼなし一歳半検診【ママリ】

この漫画は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが描いた、1歳半健診の日のエピソードです。娘の発語がゆっくりなことや、人見知りの強さが気になり、日々モヤモヤと不安を抱えていた綾永さん。そんな中で迎えた、緊張の1歳半健診。「このままで大丈夫なのかな？」という思いを抱えながら、健診に臨む綾永さんの心の揺れが丁寧に描かれています。『どうなる発語ほぼなし一歳半検診』第3話をごらんください。

1歳半健康診査の前に、少しでもたくさんの経験をしてもらおうと奔走する綾永さん。本屋で情報を得たり、支援センターで同世代の子と交流を試みたりします。しかし、どんなに積極的に子どもとの交流の機会を得ても、効果はいまひとつ…。

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

綾永さんは、検診までに少しでもいい刺激になればと思い、公園や支援センターに積極的に足を運びます。

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

公園などで同世代の子どもたちとの交流を試みましたが、変化はありません。唯一興味を示した動画視聴も、発語には繋がりませんでした。

©ayanaga.naga

さまざまなことを試みてきましたが、大きな変化はみられなかった娘。いよいよ明日は、検診の日です。果たして無事に終えることはできるのでしょうか。

親として不安に思うことは当然のこと

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

このお話は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが体験した1歳半健診の様子を描いたものです。娘の発語の遅れや人見知りの強さが気になっていた綾永さん。検診当日は、「何か指摘されるのでは」と心配しつつも、まずは場所見知りの娘さんがスムーズに受けられるかどうかが気がかりだったそうです。



実際の健診では、やはり不安が的中。思いがけずつらい気持ちになる場面もあったようです。子どもの発達や成長には個人差があると、頭ではわかっていても、親であれば少なからず不安を抱えるものですよね。特に、周囲の子と比べてしまい、「うちの子は大丈夫かな…」と悩むこともあるでしょう。



この作品には、子どものことを思うあまり、どうしても不安を抱えてしまう親の気持ちがリアルに描かれています。読みながら「わかる」と共感せずにはいられません。



それでも、わが子のために日々向き合っていること自体が、すでに立派なこと。「今できることをしている自分を、ぜひ肯定してあげてほしい」そんな優しいメッセージが込められたエピソードです。

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）