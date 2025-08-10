芸能事務所「seju」に所属する本郷柚巴さん、榎原依那さん、溝端葵さん、郄野真央さんが、写真週刊誌『FRIDAY』で夢の共演を果たしました。表紙から巻頭にかけて異例の37ページを独占する超大型企画。それぞれの個性が光るソロショットに加え、グループとしての一体感を感じさせるカットも多数収録されています。



【写真】本郷柚巴さん 榎原依那さん 溝端葵さん 高野真央さん…美女がドリームコラボ

舞台は夏の沖縄。プールサイドや白砂のビーチなど開放感あふれるロケーションの中で繰り広げられた撮影は、眩しい陽射しと4人の笑顔とダイナマイトボディで、夢の共演と呼ぶにふさわしい内容に。47分に及ぶ撮影の舞台裏を収めたメイキングDVDも付属しています。



【本郷柚巴さんプロフィル】

大阪府出身。約8年間NMB48に在籍し、2023年に卒業。現在は数多くのメジャー誌の表紙を飾りながら、女優業に励む。最新情報は本人X（@yuzuha_hongo）や、Instagram（@h.yuzuha_0112）



【榎原依那さんプロフィル】

大阪府出身のタレント。24年2月にFRIDAYでグラビアデビュー。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティ番組に出演するなどマルチに活躍中。昨年に1st写真集『Inaism』を発売し、重版を重ねるロングヒットに。公式YouTube「榎原依那 Officialyoutube」も随時更新中。最新情報は、本人公式XやInstagram、TikTok(いずれも＠ina_enohara)まで



【溝端葵さんプロフィル】

大阪府出身。2025年の3月に芸能界デビューしたばかりの大型ルーキー。圧倒的なルックスと並外れた表現力の高さに撮影依頼が殺到。ショートドラマやバラエティなどジャンルを問わず活動している。最新情報は本人Instagram、X（ともに @aoi_mizobata）まで



【郄野真央さんプロフィル】

栃木県出身。2025年の3月に芸能界入り。デビュー後まもなく各誌で掲載されるなど、今成長中の大型新人。親しみやすい雰囲気と、飾らない姿を見せるTikTokライブが人気で注目を集めている。最新情報は本人Instagram、X、TikTok（いずれも @mao_takano_）