出身と聞いてすごいと思う「愛知の公立進学校」ランキング！ 2位「岡崎高等学校」、圧倒的1位は？【2025年調査】
誰かの出身校を聞いて「すごい！」と感じたことはありませんか。特に、地域を代表する公立の進学校は、進学実績や知名度の高さから、多くの人に強い印象を与えるものです。
All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女148人を対象に、「出身と聞いてすごいと思う愛知の公立進学校」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「誇りです」（40代女性／神奈川県）、「東大に進学している方が多く、勉強だけでなく、部活動もしっかりしているため」（30代男性／愛知県）、「伝統と難関大学への高い合格実績があるため、出身と聞くと一目置かれるう」（20代女性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「クイズ番組にも出ているイメージだから」（30代男性／群馬県）、「旭丘高校出身と言われたら一番お?！となる」（20代女性／愛知県）、「愛知の中でトップクラスの進学校で、東大や京大など難関大に毎年多数合格している。出身者と聞くだけで一目置かれる存在」（30代女性／秋田県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
2位：岡崎高等学校（愛知県）／29票2位は「岡崎高等学校」でした。多くの回答者が、東大など難関大学への進学実績や、歴史ある名門校としての存在感を評価しており、出身と聞くと「すごい」と感じる人が多いようです。
1位：旭丘高等学校（愛知県）／75票1位は「旭丘高等学校」でした。県内トップクラスの偏差値や進学実績に加え、全国的な知名度の高さから、多くの回答者が出身と聞いて「すごい」と感じる高校として挙げています。伝統校としての評価も影響しているようです。
