¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Ë¥½¥Î¥ËÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿µÜºê¤µ¤ó¤¬µ×¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£¡ÖSummer Memories¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¿åÃå¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤äÃî¤«¤´¡¢Ãî¤¢¤ß¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë²Æ¤òËþµÊ¡£À¶ÎÃ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¿§¤ÎÍá°á»Ñ¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢22ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÇúÈ¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¥å¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤â°ú¤½Ð¤·¤¿°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSweet Summer¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Æ¥°¥Ã¥º¤Ç¸µµ¤¤ËÍ·¤ÖÈà½÷¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£²ÖÊÁÌÏÍÍ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Á¥å¡¼¥Ö¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ï¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢±«¤ËÇ¨¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ï¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÐÊ¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹Ìþ¤ä¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
8·î5ÆüÈ¯Çä¤ÎFLASH¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£10¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿²Æ¤é¤·¤µËþºÜ¤Î3Ç¯¤Ö¤ê¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¹æ¤ÎÉÕÏ¿¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò21Ê¬¼ýÏ¿¤·¤¿DVD¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯3·î¤ËÁ°¤Î»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¿·¤·¤¤»öÌ³½ê¤Ø¤Î½êÂ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÜºê¤¢¤ß¤µ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤ß¤ä¤¶¤¤¢¤ß¤µ¡¡22ºÐ¡¡2002Ç¯10·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡T151¡¦B78W54H82¡¡2022Ç¯¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤ËÅ¨ÁÈ¿¥¤Î´´Éô¡¦¥½¥Î¥ËÌò¤Ç½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@miyazaki_amisa¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@miyazaki_aa¡Ë