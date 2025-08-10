ハイアット リージェンシー 東京で味わうピエール・エルメの夏スイーツ

ハイアット リージェンシー 東京では、開業45周年を記念して、ピエール・エルメ・パリとのコラボレーションによるアフタヌーンティーの第2弾を開催中。2025年8月1日～9月30日の期間限定で、きらめくスワロフスキーのシャンデリアが輝くラウンジで楽しめるのは、まさに芸術のようなスイーツと夏を感じるセイボリーの饗宴♡夏のご褒美にふさわしい極上のティータイムをお届けします。

異国を旅するような夏スイーツ

ピエール・エルメ・パリの世界観を余すところなく表現した、全8品の華やかなスイーツが並ぶセカンドコースはまさに圧巻。

「ミルフィユ ジャルダン ド ラトラス」は、レモン・ハチミツ・オレンジが重なる爽やかな逸品。

「アカプルコ」はライムとサラワクペッパーが効いたタルトで、夏の風を感じられます。

また「モガドール」は、甘酸っぱいパッションフルーツとミルクチョコの融合が魅力。

さらに、バジルとココナッツが絶妙な「エモーション エトネ」など、味覚の旅へと誘うスイーツが揃います。

ホテルメイドのセイボリーも注目

前半のファーストコースでは、ハイアット東京のシェフが手がけたセイボリー5品をゆったり堪能。

東京都産トマトのジュレとラタトゥイユ、カラスミと魚介のアヒージョ、とうもろこしのパンナコッタ、ポークカツのミニバーガー、サラダニソワーズと、見た目にも美しく夏らしさ満点。

スイーツとのバランスも考え抜かれた構成で、最後まで飽きのこないコース仕立てになっています。

予約方法と料金プランをチェック

本アフタヌーンティーは、11:00～17:00の時間帯で各90分制。料金は7,500円（紅茶またはコーヒー付き）、シャンパン付きは10,500円、6個入りマカロンのギフト付きは11,000円と、気分に合わせて選べる3種のプラン♪

飲み物は、英国紅茶ブランド「JIN TEA」をはじめ、カフェラテや日本茶などお好みでおかわり自由。予約は前日12時までの事前予約制なのでお早めに！

夏だけの贅沢なティータイムを♡

高さ28メートルの吹き抜け空間に輝く約11万5,000個のスワロフスキー®・クリスタルのシャンデリアが、ラグジュアリーな時間を演出してくれるロビーラウンジ「Nineteen Eighty Lounge ＆ Bar」。

ピエール・エルメ・パリの夏スイーツとホテルメイドのセイボリーを味わうこの特別なアフタヌーンティーは、2025年夏だけの限定体験。

自分へのご褒美にも、大切な人とのひとときにもおすすめです。