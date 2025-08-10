¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ë¥Ð¥Á¤Ã¤È¡Ä¡× 63ºÐ¤Î¹âÅÄ±äÉ§à¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿á¸ø³«¤··Ð°ÞÀâÌÀ¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö°ìÀ£Àè¤Ï¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç½Å¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅÄ±äÉ§(63)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅÄ¤Ï¡Ö°ìÀ£Àè¤Ï°Ç! ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¡º£²ó¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹°Æ·ï¤À¡¢Âç¾®¤¢¤ì¤É¤â²ø²æ¤Ï¤Í¡¢ÌýÃÇ¤·¤Æ¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤ë»þ¤Ï¤ä¤ë¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë·Ú¡Á¤¯ºäÆ»¤òÁö¤Ã¤¿¤é¡¢Ä±æú¤Ë¥Ð¥Á¤Ã¤ÈÂÀ¤¤¥Ü¥ë¥È¤ò·â¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ìÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¡£ÄË¤ß¤Ï¤¢¤ë¤¬°ì½Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¤Õ¤È²æ¤ËÊÖ¤ê¡Ø¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ä¤Ã¤¿¤«!?¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤Ë´Ù¤ë¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç½Å¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ïà±¦ç¤Ê¢¶ÚÆâÂ¦Æ¬¤ÎÆùÎ¥¤ìá¤À¤Ã¤¿¤È¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¸Å¤¤¥±¥¬¤È¤Î¥¤¥¿¥Á¤´¤Ã¤³¤ÎºÇÃæ¤Ë¿·Æþ¤ê¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¡£µ¯¤¤ì¤Ð»ö¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢»þ·×¤Ï´¬¤Ìá¤»¤º¸å¤Îº×¤ê¤À¡£¤â¤¦Êâ¤±¤Æ¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤ÇºÑ¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤«¤ó¡ª ¿ÈÂÎ¤ËÂç´¶¼Õ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¢¤Á¤³¤Á¸Î¾ã¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÊâ¤¿Ê¤à¤Ù¤·! ³§¤µ¤ó¤â°ìÀ£Àè¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö°ìÀ£Àè¤Ï¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡×¡Ö¹âÅÄ¤µ¤ó¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÂç»ö¤Ë»ê¤é¤º²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê´°Á´Éü³è±þ±ç&¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹!¡×¡Ö¹¢¤¬³é¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â°ìÄê»þ´Ö¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£