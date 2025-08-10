「10番かっこいい」「おぉ！新鮮〜」古巣復帰の伊東純也、新ユニホーム姿に反響！「青もすごく似合う」
現地８月９日、ベルギーの強豪ヘンクはフランス２部のスタッド・ドゥ・ランスから日本代表MF伊東純也を獲得したと発表した。
2019年冬から22年夏にS・ランスに移籍するまで、３年半にわたってヘンクでプレーした快足アタッカーは、３年ぶりの古巣復帰。背番号は10番に決定した。
クラブの公式SNSが青いのユニホームを着用した写真を投稿すると、日本のファンから次のような声が上がった。
「最高にカッコいい」
「赤も似合っていたけども青もすごく似合う」
「10番かっこいいなあ。青も良く似合ってる」
「おぉ！10番！新鮮〜」
「注文しました！」
「かっこよすぎます」
「10番も爽やかなブルーも、本当にお似合いです！」
「10番サイコー」
新天地で躍動する姿をファンは心待ちにしているはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】背番号は10番！伊東純也のヘンクユニ姿
2019年冬から22年夏にS・ランスに移籍するまで、３年半にわたってヘンクでプレーした快足アタッカーは、３年ぶりの古巣復帰。背番号は10番に決定した。
クラブの公式SNSが青いのユニホームを着用した写真を投稿すると、日本のファンから次のような声が上がった。
「最高にカッコいい」
「赤も似合っていたけども青もすごく似合う」
「10番かっこいいなあ。青も良く似合ってる」
「おぉ！10番！新鮮〜」
「注文しました！」
「かっこよすぎます」
「10番も爽やかなブルーも、本当にお似合いです！」
「10番サイコー」
新天地で躍動する姿をファンは心待ちにしているはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】背番号は10番！伊東純也のヘンクユニ姿