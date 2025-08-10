¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬Ãæ£µÆü¤Ç£±£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ÇÀèÈ¯¡Ö£±¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¦¥È¤òËÍ¼«¿È¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬£±£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Çº£µ¨£´¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¡£²£ÉÍÀï¤¬±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£°Æü¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÃæ£µÆü¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò£±ÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤â¤¤¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢Àï¤¬Â³¤¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤ÎÅÐÈÄ¤â½Å¤Ê¤ë¡£¡ÖÃæ·Ñ¤®¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤«£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¡£µå¿ô¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌÀÆü¤Ï¤¹¤´¤¤¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤Û¤ó¤È¤Ë£±¤Ä¤Î¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¦¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òËÍ¼«¿È¤¬¼è¤ì¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ò£±¤Ä¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£