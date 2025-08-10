¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥¡¡11Ç¯¤Ö¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×Ä¹ÃË¤È¤ÎÈëÏÃ¤âÈäÏª
¡¡²Î¼ê¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥¡Ê47¡Ë¤¬10Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ëþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìó5000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÂåÉ½¶Ê¡Ö¼ê»æ¡¡¡ÁÇÒ·¼¡¡½½¸Þ¤Î·¯¤Ø¡Á¡×¤äºÇ¿·¶Ê¡ÖPledge¡×¤Ê¤ÉÁ´18¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤ÎMC¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿2014Ç¯°ÊÍè¤Ç¡Ö11Ç¯Á°¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤·¤Æ¡¢ÌóÂ«ÄÌ¤êÅìµþ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¶Ê¡×¤ÈÀë¸À¤·¡Öº£¤Î³§¤ÎÊ¹¤¤¿¤¤¶Ê¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£»þÀÞ¡¢¶Ê¤Î¾Ò²ð¤ä¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é1¶Ê¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÈäÏª¡£Æ£°æÉ÷¤Î¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ê¤É¤â¥«¥Ð¡¼¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ©ºîÃæ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê¤ÎÌ¤È¯É½¶Ê¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÇÈÆ°¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡MC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏÃæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£11Ç¯Á°¤Ï2ºÐ¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤Ï¥¢¥ó¥¸¥§¥é¤¬²Î¼ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëµ²±¤¬¤Ê¤¯¡¢¾®5¤Î»þ¤Ë¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¤ÎÆÁÅç¸ø±é¤Ç¥¢¥ó¥¸¥§¥é¤Î²Î¤¦»Ñ¤ò½é´Õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ó¥¸¥§¥é¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¹ÃË¤«¤éÂº·É¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤Ù¤¿Ë«¤á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¤·¡Ö¿Æ»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²»³Úºî²È¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤â¥×¥é¥¹¤·¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é20Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡¡