プロ野球のファームは10日、イースタン・リーグの日本ハム―巨人戦（鎌ケ谷）、ウエスタン・リーグの広島―くふうハヤテ戦（由宇）、オリックス―阪神戦（ほっともっとフィールド神戸）、ソフトバンク―中日戦（タマホームスタジアム筑後）の4試合が雨天中止。残り3試合が行われた。

楽天はオイシックス戦（森林どりスタジアム泉）に6―2。先発の育成選手・王彦程が7回5安打2失点で8勝目（4敗）を挙げた。伊藤、青野が2安打1打点。オイシックス先発・薮田は4回7安打6失点（自責3）で7敗目（2勝）。打線は5安打に終わった。

ロッテはDeNA戦（ロッテ浦和）に6―4。先発・西野が5回5安打2失点で1勝目（1敗）。アセベドが3回の先制8号3ランなど2安打4打点、茶谷が5回の1号ソロなど2安打を放った。DeNA先発・小園は5回6安打5失点（自責4）で4敗目（6勝）。知野が2安打2打点、度会と関根が2安打1打点をマーク。

ヤクルトは西武戦（カーミニークフィールド）に3―2で逆転勝ち。新加入の先発・青柳が2回0/3を3安打3奪三振2失点で、4番手・長谷川が1回無安打無失点で1勝目（1敗）を挙げた。浜田が7回に逆転の2号3ラン、橋本が3安打。西武先発・青山は5回4安打無失点で、3番手・佐藤隼が1回2安打1奪三振3失点で2敗目。山村、松原がともに3安打1打点をマークした。