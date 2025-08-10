◇女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ 最終日（１０日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、河本結（リコー）が１年ぶり３勝目を挙げた。首位と４打差の８位から出て１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８で回り、通算９アンダーで逆転Ｖを飾った。

優勝会見では、逆転Ｖを引き寄せた１５番のイーグルについて「勇気を持って打てたご褒美かな。すごいラッキーだった」と喜びを語った。

一問一答は以下の通り。

―優勝が決まった瞬間は

「片付けをしてました（笑い）。パター練習して、時間を持て余してた。やった〜という気持ちと不思議な感じだった。今季の中でショットの調子がいい状態じゃなくて、バーディーチャンスが多くなかったので、不思議な優勝だった」

―１３番から１５番の気持ちの変化は

「今週はショットの調子が良くなくて、ショートゲームでスコアメイクをしいこうと思ってた。あと、勝つのに必要なのは技術もそうだけど、メンタルの技術だと思ってた。自分のゴルフに集中してた」

―１５番のイーグルが入った瞬間は

「見えてなくて、ギャラリーさんの『入った〜』で気づいた。今季一番だった。左風の左ピンのフェードヒッターなので、グリーンも左から右へ傾いてるので、そこを勇気を持って打てたご褒美かな。すごいラッキーだった」

―単独トップに立った

「うれしかったけど、スンっと無に戻った。何位になろうが、相手は関係なく無の状態で一打、一打を打つことに集中してた」

―７月に２試合連続で棄権し、全英女子オープンの出場を回避した。オフを経て今大会に出場した

「ずっと試合が続いてて、熱中症になって、腰を痛めた。根を詰めすぎた。ゴルフに集中しすぎて、悪い意味で頑張りすぎた。オフはクラブを５日間握らずに楽しむ、人生を楽しむことをやった」

―どう過ごしたか

「愛媛に行って、３月に亡くなったおじいちゃんに手を合わせた。海に行って、人生初ビキニを着た。リフレッシュできた」

―具体的には

「船に乗って、愛媛の海の島に行って、焼き肉を食べて、バナナボートやサップをした。いっぱい飛び込んで、とにかく楽しかった」

―メンタルの持ち方

「ゴルフってショットの技術力、プラス、メンタルコントロールや時間の使い方など、スコアを作ることに対して技術だけが必要ではない。例えば、昨日終わった時点で４打差あると思うか、風が吹いて雨吹いて、セッティングが変わったから、４打しかないと思うか。私は、明日は風吹く、ティーグラウンドが下がる、自分はついてるなと。今日の背ティング、天気だとチャンスしかないと思った」

―全英女子オープンは出場資格があったが、回避した

「（６月に）４週の間に２週をアメリカに行ったのは時差もあったし、体にきてた。そもそも、行っても通用しないと分かった。休んで、日本のやるべきことは日本で年間女王になることなので、最善の選択をした。未練？ 全然ない。テレビで見て（優勝した山下）美夢有ちゃん、さすがだなと思った」

―優勝の副賞、明治製品１０年分の使い道は

「恵まれない子に寄付します」

―年間女王になるため、今季あと何勝したいか

「そこより、とにかく平均ストロークを６０台に持って行くことしか頭にない」

―亡き祖父への思い

「すごい喜んでくれてると思う。優勝もそうだけど、必死にゴルフと向き合っていることがおじいちゃんは好きだったので、現役を終えるまでは貫きたい。さらにその気持ちが強まった」