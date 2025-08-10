ＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が１０日に放送され、大ブレイク中のアイドルが生出演した。

スタジオゲストに登場したのは、アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」メンバーの村川緋杏（びびあん、２５）。同グループの「倍倍ＦＩＧＨＴ！」はＴｉｋＴｏｋで再生３３億回を超えるなど、ＳＮＳで大ハズりしている。

ミニスカートのアイドル全開な衣装で出演したが、生出演した衆院議員の河野太郎氏に「自民党は世間の空気読めてますか？」と鋭く質問。「石破総理に対して責任を追求するというニュースをすごく見かけるんですけど、今あるべきはもっと世間のみなさんの声を聞くべき」などと自身の疑問をぶつけた。番組公式ＳＮＳでは、共演したお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーとダブルピースしているかわいらしい姿が公開されている。

ネットでは「サンジャポびびあん！？」「びびちゃん いい質問！」「ちゃんと政治の話にアンサーできてるのすごい」「政治に国民の声を聞いと言っててすごいえらいと思った」「政治に関しても話できるって凄くない？？？」と驚き、「朝からびびあん可愛すぎてたまんない」「生放送のびびちゃん最高」「芸名かと思ったら本名なんや」「名前えぐい」「村川緋杏ちゃんかわいいぃ」と沸いていた。